Тюмень за день: 18 декабря

В Тюменской области больше половины ДТП с пешеходами произошли из-за водителей

В 2019 году на дорогах региона в 573 ДТП погибли 35 пешеходов, 557 пешеходов ранены, 335 ДТП из этого числа произошли по вине водителей.

В Тюмени откроют резиденцию Деда Мороза

Зимний волшебник будет ждать гостей в деревянном дворце. Каждый сможет прочитать стишок и получить сладкий подарок, обняться с волшебником и сделать памятное фото.

В Тюмени обновился состав городской общественной палаты

Председателем единогласно избрали Ольгу Загвязинскую, ее заместителем стал Андрей Голоус, а секретарем Общественной палаты — Людмила Могутова.

Тюменская лыжница Вера Хлызова завоевала три золота на этапе Кубка мира

Вера стала первой в лыжных гонках на дистанции 7,5 км классическим стилем и на дистанции 15 км свободным стилем, а также в смешанной эстафете.