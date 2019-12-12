Тюмень за день: 12 декабря

У автобуса №60 появятся новые остановки
Изменения в схеме начнут действовать с 21 декабря.
На участке улицы 30 лет Победы возобновят движение
Там завершаются производственные работы.
В Тюмени обсудят практики инициативного бюджетирования
Тема будет интересна представителям органов общественного самоуправления, кураторам проектов местных инициатив, активным гражданам Тюмени.
На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две фуры
По предварительным данным, у фуры MAN занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе. Водитель Isuzu скончался на месте.
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