Тюмень за день: 12 декабря

18:00 12 декабря 2019
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У автобуса №60 появятся новые остановки

Изменения в схеме начнут действовать с 21 декабря. 

На участке улицы 30 лет Победы возобновят движение

Там завершаются производственные работы.

В Тюмени обсудят практики инициативного бюджетирования

Тема будет интересна представителям органов общественного самоуправления, кураторам проектов местных инициатив, активным гражданам Тюмени.

На трассе Екатеринбург — Тюмень столкнулись две фуры

По предварительным данным, у фуры MAN занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе. Водитель Isuzu скончался на месте.

Теги: Тюмень за день
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