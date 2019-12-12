Тюмень за день: 12 декабря

По предварительным данным, у фуры MAN занесло прицеп, который ударил автомобиль Isuzu, двигавшийся по встречной полосе. Водитель Isuzu скончался на месте.

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