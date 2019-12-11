Тюмень за день: 10 ноября

В Тюменской области работают над атласом культурного наследия

Атлас будет представлять комплексное научно-справочное картографическое издание, которое поможет сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона.

В Тюмени утвердили программу работы НОЦ

У НОЦ три ключевых направления в работе: "Биологическая безопасность человека, животных и растений", "Цифровая трансформация нефтегазовой индустрии", "Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды".

В Тюмени оштрафовали УК, проигнорировавшую заявки жильца

Прокуратура Ленинского округа Тюмени провела проверку в связи с обращением жительницы дома №23 по улице 50 лет Октября.

Почти 5 тысяч тюменцев погасили долги, чтобы выехать за границу

Случается, что о запрете на выезд за пределы страны граждане узнают прямо в аэропорту или на границе. Чтобы этого не произошло, лучше заблаговременно проверить, нет ли вашего имени в списках должников.

Травматологи советуют тюменцам быть осторожнее при украшении елки

В Тюмени экстренная медицинская помощь понадобилась женщине, которая упала с высоты, когда пыталась поместить гирлянду и игрушки на новогоднюю ель.