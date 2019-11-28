Тюмень за день: 28 ноября

Тюменцам помогут установить судьбы пропавших и погибших в годы войны
В Тюменской области поисковые отряды региона организуют мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, памятная дата приходится на 3 декабря.
Трех тюменцев задержали за мошенничество с кредитами
В 2018 году трое знакомых разработали мошенническую схему. На одного из них они оформили кредит, предоставив в банки заведомо ложные сведения о зарплате.
Маршрут №2 начнет ходить до поселка ДОК со следующего года
Схема движения маршрута №2 "Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская" изменится с 1 января 2020 года.
В Тюменской области от гриппа привиты 646 тыс. человек
Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
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