Тюмень за день: 28 ноября

Тюменцам помогут установить судьбы пропавших и погибших в годы войны

В Тюменской области поисковые отряды региона организуют мероприятия ко Дню Неизвестного солдата, памятная дата приходится на 3 декабря.

Трех тюменцев задержали за мошенничество с кредитами

В 2018 году трое знакомых разработали мошенническую схему. На одного из них они оформили кредит, предоставив в банки заведомо ложные сведения о зарплате.

Маршрут №2 начнет ходить до поселка ДОК со следующего года

Схема движения маршрута №2 "Строительный институт ТИУ — ул. Таллинская" изменится с 1 января 2020 года.

В Тюменской области от гриппа привиты 646 тыс. человек

Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Тюменской области.