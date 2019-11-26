Тюмень за день: 26 ноября

Тюмень попала в топ-3 рейтинга городов с высоким качеством жизни
Рейтинг крупных и средних российских городов по качеству жизни представил Финансовый университет при правительстве РФ.
У автобуса №36 поменяется схема движения
Изменения начнут действовать с 30 ноября.
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