Тюмень за день: 19 ноября

Тюмень и Курган будут вместе заботиться об экологическом состоянии реки Тобол
Губернаторы Тюменской и Курганской областей Александр Моор и Вадим Шумков подписали соглашение о софинансировании мероприятий по стабилизации экологической ситуации в двух соседних регионах.
У автобуса №11 меняется схема движения
Добавятся 13 остановок.
В Тюмени обвинение предъявлено члену банды, которого разыскивали 13 лет
На счету банды несколько десятков преступлений, в том числе убийств и разбойных нападений.
В Тюменской области разыскали двух воспитанниц "Борков"
Утром 11 ноября девочки ушли из центра и не вернулись.
На этапе WorldSkills Russia в Тюмени посоревнуются в резьбе по кости и промышленном дизайне
Линейку компетенций в этом году пополнили 12 направлений.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru