Тюмень за день: 19 ноября

Тюмень и Курган будут вместе заботиться об экологическом состоянии реки Тобол

Губернаторы Тюменской и Курганской областей Александр Моор и Вадим Шумков подписали соглашение о софинансировании мероприятий по стабилизации экологической ситуации в двух соседних регионах.

У автобуса №11 меняется схема движения

Добавятся 13 остановок.

В Тюмени обвинение предъявлено члену банды, которого разыскивали 13 лет

На счету банды несколько десятков преступлений, в том числе убийств и разбойных нападений.

В Тюменской области разыскали двух воспитанниц "Борков"

Утром 11 ноября девочки ушли из центра и не вернулись.

На этапе WorldSkills Russia в Тюмени посоревнуются в резьбе по кости и промышленном дизайне

Линейку компетенций в этом году пополнили 12 направлений.