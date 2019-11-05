Доставать из тюменки застрявшую ватку пришлось медикам

Скорая помощь понадобилась жительнице Тюмени, у которой в носу застряла ватка. Ватку, накрученную на палочку, женщина вдохнула в себя, когда прочищала нос.

Тюменка сразу начала дышать ртом, чтобы инородное тело с потоком воздуха не прошло дальше по дыхательным путям, и вызвала скорую. Как сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Станция скорой медицинской помощи", медики эвакуировали пациентку в приемное отделение, там специальным оборудованием извлекли предмет из носовой пазухи.

Всего за минувшие праздничные выходные, со 2 по 4 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 2052 жителям областной столицы и Тюменского района.