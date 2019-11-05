По улице Полевой пустят автобусы

В Тюмени на улице Полевой завершились ремонтные работы. С завтрашнего дня, 6 ноября, маршруты № 11, 17, 24, 40, 68 вернутся к основным схемам движения.

В Тюменьгортрансе подчеркивают, что маршрут № 3 "Центральный рынок — ул. Газопромысловая" будет работать до остановочного пункта "Центральный рынок".

Узнать расписание общественного транспорта можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.