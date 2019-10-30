Тюмень за день: 30 октября

18:00 30 октября 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Водителям рекомендуют отложить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада

Наряды полка дорожно-патрульной службы и территориальных подразделений ГИБДД Тюменской области будут работать в усиленном режиме для предотвращения дорожных аварий.

Ради компенсации за БАДы пенсионерка перевела мошеннику полмиллиона

Ей обещали компенсацию в 16 млн рублей.

В Тюмени ищут очевидцев двух наездов на пешеходов

Аварии произошли вчера на улице Демьяна Бедного и улице Мельникайте.

Виновник ДТП, в котором серьезно пострадала школьница, отправится в колонию

47-летний тюменец уже был ранее судим.

Теги: Тюмень за день
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2019