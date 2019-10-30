Тюмень за день: 30 октября

Водителям рекомендуют отложить дальние поездки из-за надвигающегося снегопада
Наряды полка дорожно-патрульной службы и территориальных подразделений ГИБДД Тюменской области будут работать в усиленном режиме для предотвращения дорожных аварий.
Ради компенсации за БАДы пенсионерка перевела мошеннику полмиллиона
Ей обещали компенсацию в 16 млн рублей.
В Тюмени ищут очевидцев двух наездов на пешеходов
Аварии произошли вчера на улице Демьяна Бедного и улице Мельникайте.
Виновник ДТП, в котором серьезно пострадала школьница, отправится в колонию
47-летний тюменец уже был ранее судим.
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