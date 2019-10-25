Тюмень за день: 25 октября

Жителям микрорайонов не хватает центров допобразования

Улучшить ситуацию можно, если при градостроительном проектировании сразу предусматривать помещения для муниципальных кружков и секций.

"Единая карта жителя Тюменской области" появится в регионе

Правительство Тюменской области и АО "Национальная система платежных карт" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг.

Долг по зарплатам на 20 тюменских предприятиях — 126 млн рублей

Более половины долгов приходится на 17 банкротящихся компаний.

"Тюменская марка" откроется в субботу

В ней примут участие 80 лучших предприятий и предпринимателей города Тюмени.

В Тюмени рассмотрят дело о хищении 2,7 млн рублей у банка под видом ипотеки

Был заключен договор о переуступки доли с жителем Нового Уренгоя, на которого обманным путем был оформлен ипотечный кредит в сумме 2,7 млн рублей.