Тюмень за день: 25 октября

Жителям микрорайонов не хватает центров допобразования
Улучшить ситуацию можно, если при градостроительном проектировании сразу предусматривать помещения для муниципальных кружков и секций.
"Единая карта жителя Тюменской области" появится в регионе
Правительство Тюменской области и АО "Национальная система платежных карт" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг.
Долг по зарплатам на 20 тюменских предприятиях — 126 млн рублей
Более половины долгов приходится на 17 банкротящихся компаний.
"Тюменская марка" откроется в субботу
В ней примут участие 80 лучших предприятий и предпринимателей города Тюмени.
В Тюмени рассмотрят дело о хищении 2,7 млн рублей у банка под видом ипотеки
Был заключен договор о переуступки доли с жителем Нового Уренгоя, на которого обманным путем был оформлен ипотечный кредит в сумме 2,7 млн рублей.
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