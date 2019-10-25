У маршрутов № 36 и № 40 добавилась остановка

В Тюмени дополнительная остановка включается в схемы движения автобусов №36 "Центральный рынок — с/о Лаванда" и №40 "ДК Орфей — з-д Нефтемаш". Это остановочные пункты "ул. Омутинская" в прямом и обратном направлениях. Обновленная схема маршрута начнет действовать с 26 октября, сообщает Тюменьгортранс.

Расписание автобусов доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.