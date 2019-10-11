На улице Самарцева ограничат стоянку транспорта

10:05 11 октября 2019
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В Тюмени будет запрещена остановка транспорта в районе домов №34 и 34а по улице Самарцева. Соответствующие дорожные знаки появятся там с 1 ноября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

"Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа администрации города", — отмечают там.

Теги: автостоянки
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