На улице Самарцева ограничат стоянку транспорта

В Тюмени будет запрещена остановка транспорта в районе домов №34 и 34а по улице Самарцева. Соответствующие дорожные знаки появятся там с 1 ноября 2019 года, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

"Решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа администрации города", — отмечают там.