Из центра Тюмени массово вывозят неправильно припаркованные автомобили

12:38 24 марта 2022
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Массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей проводится в центре Тюмени в четверг. Наряды полка ДПС ГИБДД в течение дня будут работать на улицах Урицкого, 8 Марта, Советской, Володарского и других.

"Центр Тюмени сегодня освобождается от неправильно припаркованного транспорта, создающего помехи для движения автомобилистам и пешеходам. Места расстановки нарядов полка ДПС ГИБДД и работы эвакуаторов выбраны по жалобам тюменцев", - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Рейды продлятся до 17:00, в первые часы с улиц эвакуировано 9 автомобилей.  

Теги: автостоянки , ГИБДД , штрафы , эвакуатор
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