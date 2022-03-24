Из центра Тюмени массово вывозят неправильно припаркованные автомобили

Массовая эвакуация неправильно припаркованных автомобилей проводится в центре Тюмени в четверг. Наряды полка ДПС ГИБДД в течение дня будут работать на улицах Урицкого, 8 Марта, Советской, Володарского и других.
"Центр Тюмени сегодня освобождается от неправильно припаркованного транспорта, создающего помехи для движения автомобилистам и пешеходам. Места расстановки нарядов полка ДПС ГИБДД и работы эвакуаторов выбраны по жалобам тюменцев", - отметили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Рейды продлятся до 17:00, в первые часы с улиц эвакуировано 9 автомобилей.
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