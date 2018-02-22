Платные парковки и нарушители правил пользования ими принесли бюджету Тюмени 18 млн рублей

Депутаты Тюменской городской думы в ходе очередного заседания большинством голосов одобрили предлагаемые администрацией изменения в Методику расчета платы за пользование муниципальными парковками.

Как пояснил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев, поправки, в основном, касаются регулирования первичного определения размера платы за пользование парковкой. В частности, в мониторинг будут включены не только коммерческие парковки, но и муниципальные, а сам он будет проводиться ежемесячно с учетом данных за предыдущие три месяца.

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Чиновник также напомнил депутатам, что размер платы за пользование муниципальной парковкой является инструментом, который определяет эластичность спроса и предложения. "Необходим такой размер платы, который позволит при наличии спроса всегда обеспечить заданное нашей методикой количество свободных мест. В зависимости от реального спроса и результата мониторинга раз в три месяца будет приниматься решение об увеличении или уменьшении размера платы. Это нормальный рабочий подход, обоснованный экономически. И общепризнанная практика", – подчеркнул Афанасьев.

Депутат Динар Абукин выразил опасение относительно учета стоимости автоместа: "Не случится ли так, что владельцы коммерческих парковок сговорятся, повысят цены, и тогда мы тоже будем вынуждены поднять цены. И почему мы не говорим о штрафах? А ведь они очень большие, чем обоснован их размер?" – обратился он к докладчику, а заодно попросил озвучить, сколько за 2017 год поступило средств от парковок и штрафов за нарушение правил пользования.

"Сговоры не наблюдаются и вряд ли такое вообще будет иметь место, поскольку предпринимателям нецелесообразно это делать – в случае просчета бизнес понесет убытки. А вообще эти цифры будут учитываться только на первом этапе, когда будет определяться цена парковки на момент ее ввода. После этого осуществляется уже другой мониторинг – в течение трех месяцев. Если на парковке около четверти мест свободны, то размер платы считается обоснованным и сохраняется, если больше – цена на пять рублей снижается", – пояснил Афанасьев.

Что касается обоснования размера штрафа за неуплату пользования платной парковкой, тут всё просто: он определен законом Тюменской области об административной ответственности с учетом сложившейся практики по России. Кстати, некоторых водителей штрафом не напугать – они уже неоднократно наказывались за подобные нарушения. Особенно это характерно для любителей припарковаться возле администрации со стороны улицы Герцена. "Штрафы оплачиваются все, процент их сбора достаточно высокий, – отметил Максим Афанасьев. – От эксплуатации муниципальных платных парковок и сбора штрафов за нарушения правил платной парковки в бюджет города поступило порядка 18 миллионов рублей в соотношении 50 на 50".

Александр Чепик предложил руководству города, прежде чем повышать цены на парковку, разработать программу по их созданию в центре города.

Комментируя итоги заседания, председатель гордумы Дмитрий Еремеев отметил, что в муниципалитете пока две платные парковки, но это только начало: "Парковочная сеть Тюмени будет развиваться. Ежегодно при реконструкции и строительстве новых автодорог вводятся новые парковочные места. Среди них плоскостная парковка на территории бывшего завода "Бенат", а также на пересечении улиц Челюскинцев и Володарского у гостиницы "Нефтяник".

"Прежний порядок установления цены не предусматривал формирования дифференцированной платы на каждой из парковок. И это неправильно, потому что спрос в разных частях центра города на парковки разный. Цена места будет именно такой, чтобы 20-25 % было всегда свободно", – сообщил Еремеев.

Тихонова Татьяна