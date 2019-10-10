На улице Невской почти на два года ограничат движение

В Тюмени с 20 октября 2019 года по 15 августа 2021 года для транспорта закроют улицу Невскую на участке от улицы Магнитогорской до улицы Транспортной. Там пройдут работы по строительству инженерных коммуникаций, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Для объезда участка водителям предлагают использовать улицу Пархоменко, улицу Магнитогорская, улицу 9 Января, межквартальные проезды.