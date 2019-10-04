Тюмень за день: 4 октября

Фото: Александр Пересторонин

Ноль плюс: кино и учеба

3 октября в рамках международного кинофестиваля "Ноль плюс" в администрации города Тюмени прошел форум "Кинопедагогика", где участники из разных стран рассказывали о значении кино в образовании и важности использования его в работе учебных заведений.

Топ мероприятий в Тюмени на 4 — 6 октября

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на ближайшие выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного.

В Тюмени с успехом завершился Wellness ЭКО fest

Фестиваль-выставка здоровья и красоты Wellness ЭКО fest состоялась музейном комплекс им. И.Я Словцова 29 сентября. Это был настоящий праздник объединяющий более 40 предпринимателей, разных сфер деятельности.

Жители Тюмени выбирают лучшие малые и средние предприятия

Стартовал второй этап конкурса "Тюменская марка" — интернет-голосование. Жители областной столицы и всего региона могут зайти на сайт marka72.ru и выбрать лучшие, по их мнению, предприятия. Голосование продлится с 1 по 27 октября. Об этом шла речь в ходе встречи организаторов городского конкурса и участников в здании администрации Тюмени.

Торговый центр "Пять звёзд" предлагает выгодные условия арендаторам

Торговый центр "Пять звёзд", расположенный в микрорайоне "Тюменский – 2", расширяет пул арендаторов и предлагает площади для развития бизнеса на выгодных условиях.

Нейропсихолог из Екатеринбурга проведет для тюменцев курс по детской психологии

Кандидат психологических наук, нейропсихолог, перинатальный и семейный психолог, автор метафорических карт "Перинателла" Нателла Колобова проведет в Тюмени методический и терапевтический курс "Детская психология. 5-7 лет". Полученные знания будут полезны как педагогам, так и родителям.

Врачи SmartClinic выступят экспертами на конференции по реконструкции молочной железы

Конференция, посвященная реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы, пройдет 10-11 октября 2019 года в конференц-зале амбулаторно-поликлинического отделения ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".