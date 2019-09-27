Тюмень за день: 27 сентября

Фото Александра Пересторонина

Топ мероприятий на 27–29 сентября в Тюмени

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет ТОП мероприятий на ближайшие выходные. Нас традиционно ожидает много всего интересного.

Врач скорой пошел на риск, чтобы спасти задыхавшегося тюменца

О подробностях спасения тюменца, который вместе с отцом в гараже пострадал от концентрации краски и растворителя, рассказали в пресс-службе станции тюменской станции скорой помощи. В преддверии Дня пожилого человека эту историю прокомментировал врач скорой помощи, который сделал всё, чтобы спасти мужчину. Игорь Мальцев посвятил профессии 44 года жизни и спас много людей.

Аренда коммерческой недвижимости в Тюмени от собственника: в чем преимущества?

Кажется, что поиск торгового помещения в аренду – дело несложное: в интернете множество вариантов, стоит лишь позвонить по телефону… Однако чаще всего объявления размещаются агентствами, которые возьмут за свои услуги немалую сумму.

Общественные палаты Тюменской области и Республики Дагестан договорились о сотрудничестве

Общественная палата Тюменской области и Общественная палата Республики Дагестан подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 25 сентября.

Тюменский ипподром приглашает горожан на беговой день

Тюменский ипподром – старейший и первый ипподром в Сибири и на Урале. Поэтому почему бы не провести время всей семьей в выходной день, наблюдая за статными красавцами лошадьми?

Куда сходить с детьми в Тюмени 28 и 29 сентября

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на субботу и воскресенье для всей семьи! Желаем вам прекрасных выходных.

Воспитанники ОСШОР Луизы Носковой завоевали высокие награды на первенстве России по летнему биатлону

Воспитанники ГАУ ТО "ОСШОР Луизы Носковой" показали отличные результаты на Первенстве России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет, которое проходило в Ижевске 19-25 сентября. В арсенале спортсменов из Тюмени полный комплект медалей.