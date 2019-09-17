В маршрут №52 добавят остановку

В Тюмени в схему движения автобуса №52 "Сквер им. Немцова — ЖК Москва" включена остановка "Школа № 30" при движении из города. Обновленная схема начнет действовать с 28 сентября, сообщает Тюменьгортранс.
Расписание общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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