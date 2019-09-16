У автобуса №71 добавится остановка

В Тюмени в маршрут №71 "ул. Черемуховая — ул. Московская" будет включена остановка "Управление ветеринарии", расположенная на улице Барнаульской в районе дома №77, корпус 3. Обновленный маршрут начнет действовать с 21 сентября 2019 года.

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.