У автобуса №71 добавится остановка

17:23 16 сентября 2019
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В Тюмени в маршрут №71 "ул. Черемуховая — ул. Московская" будет включена остановка "Управление ветеринарии", расположенная на улице Барнаульской в районе дома №77, корпус 3. Обновленный маршрут начнет действовать с 21 сентября 2019 года.

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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