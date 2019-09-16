Центр Тюмени перекроют на время кросса

В эту субботу, 21 сентября, в первой половине дня будет закрыто движение на центральных улицах на время проведения "Кросса наций".

С 6 до 15 часов будут перекрыты дороги в границах улиц Дзержинского, Володарского, Орджоникидзе и Советской. По сообщению Тюменьгортранса, автобусные маршруты №6, 12, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 78, 124, 135, 146, 149, 155, 156 будут следовать в объезд улицы Первомайской по улице Челюскинцев. Исключается остановка "ул. Первомайская" (в сторону ул. Советская). Ближайшая доступная остановка — "магазин Океан".