В Тюмени дают тепло в детсадах и школах

В образовательных учреждениях Тюмени начали включать отопление. На этой неделе тепло поступило в более чем 55% учебных заведений. Оно появилось в 53 корпусах 33 школ и в 133 корпусах 52 детских садов, а также в единственном интернате.