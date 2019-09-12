В Тюмени дают тепло в детсадах и школах

15:35 12 сентября 2019
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Фото: pixabay.com

В образовательных учреждениях Тюмени начали включать отопление. На этой неделе тепло поступило в более чем 55% учебных заведений. Оно появилось в 53 корпусах 33 школ и в 133 корпусах 52 детских садов, а также в единственном интернате.

"Руководители всех образовательных учреждений города заблаговременно оформили и передали заявки в АО "УСТЭК", в настоящее время теплоснабжающая организация проводит подключение по заявкам", — сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.

Теги: отопление
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