Остановку "ул.Арктическая" временно исключили из схем движения автобусов

В Тюмени с сегодняшнего дня из схем движения автобусов исключен остановочный пункт "ул.Арктическая" в прямом и обратном направлениях. Общественный транспорт будет объезжать ее на время строительных работ, сообщает Тюменьгортранс.
Узнать о ближайших остановочных пунктах можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.
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