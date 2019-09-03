Остановку "ул.Арктическая" временно исключили из схем движения автобусов

В Тюмени с сегодняшнего дня из схем движения автобусов исключен остановочный пункт "ул.Арктическая" в прямом и обратном направлениях. Общественный транспорт будет объезжать ее на время строительных работ, сообщает Тюменьгортранс.

Узнать о ближайших остановочных пунктах можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.