У автобусов № 20, 68, 66, 124 добавится остановка

10:07 23 августа 2019
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В Тюмени в схемы движения маршрутов №20 "ЖДВ — Автобаза №100", №68 "Мыс — ул. Б. Комиссаров", №66 "Областная библиотека — Сибнефтемаш", №124 "Областная библиотека — Сибнефтемаш" будет включена остановка "ул. Рационализаторов" на улице Дружбы.

Обновленные схемы начнут действовать с 24 августа 2019 года, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

Уточнить расписание можно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы "Тюменьгортранса" 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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