На тюменца, пнувшего чужую машину, завели уголовное дело

В Тюмени в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что некто серьезно повредил ее автомобиль. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

По горячим следам был задержан 19-летний тюменец. Молодой человек нанес удар ногой по крылу автомобиля KIA, припаркованного во дворе жилого дома. Он сказал, что сделал это из-за плохого настроения.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Предъявляемая ему статься предусматривает до двух лет лишения свободы.