Разъяренный тюменец повредил лобовое стекло такси

В Тюмени водитель такси сообщил в полицию о том, что неизвестный повредил его служебное авто. По подозрению в преступлении был задержан 43-летний местный житель.

Как оказалось, в тот день тюменец с сожительницей и другом распивали спиртное. Между сожителями произошло недопонимание, и женщина решила уехать на такси. Ее вызвался провожать друг мужчины. Когда подъехало такси, провожавший поменял планы и сел в такси с женщиной. Тогда ее сожитель разозлился и ударил кулаком по лобовому стеклу машины, разбив его. Ущерб составил свыше 10 тысяч рублей.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".