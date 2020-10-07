Тюменец повредил машину бывшей сожительницы

В полицию Тюмени обратилась женщина, которая сообщила, что ее бывший сожитель намеренно повредил ее дорогостоящую иномарку. 26-летнего мужчину задержали.

Как оказалось, между бывшими сожителями периодически возникали разногласия, приводящие к конфликту. В день преступления тюменец приехал к дому девушки на улице Демьяна Бедного и повредил кузов автомобиля Mazda CX-7, принадлежавшего ей. Также он оторвал боковые стекла и нанес удары ногой по автомобилю. Ущерб составил свыше 40 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ"Умышленное повреждение имущества", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.