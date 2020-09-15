Тюменец повредил машину девушки, которая с ним порвала

В Тюмени полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении автомобиля. 28-летний ранее судимый тюменец сказал, что совершил противоправные действия из-за мести.

Мужчина поссорился с сожительницей на почве ревности, и женщина попросила его собрать вещи и покинуть квартиру. Вскоре он пришел к девушке в состоянии алкогольного опьянения, чтобы помириться, на что получил отказ.

"Разозлившись на потерпевшую, злоумышленник подошел к ее автомобилю и целенаправленно разбил стекла транспорта. Также он нанес удары ногами по кузову иномарки. Сумма ущерба составила свыше 40 тысяч рублей", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".