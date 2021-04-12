Владелец магазина бросил кусок наледи в машину тюменки

В полицию обратилась 25-летняя жительница Тюмени, у которой повредили иномарку.

Девушка припарковала автомобиль у одного из продуктовых магазинов на улице Амурской. Она решила убрать наледь с лобового стекла. Отколовшийся лед тюменка бросила около машины. Это не понравилось владельцу магазина, и он сделал женщине замечание. Между ними завязался словесный конфликт, в итоге мужчина взял кусок наледи и бросил в лобовое стекло автомобиля.

Участников конфликта доставили в полицию. В ходе проведенной экспертизы установлен ущерб около 10 тысяч рублей. В отношении 52-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".