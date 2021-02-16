В Тюмени завели уголовное дело на водителя, повредившего чужое авто топором

Полиция задержала 39-летнего мужчину, который повредил чужой автомобиль во время конфликта и скрылся.

Задержанный тюменец пояснил, что на дороге водитель автомобиля Toyota совершил маневр, который мог привести к ДТП. Возмутившись, мужчина решил прояснить ситуацию с незнакомцем и потребовал от него остановиться. Во время разговора тюменец, не справившись с эмоциями, достал из своего автомобиля топор и умышленно нанес им удары по кузову иномарки другого водителя. После этого мужчина поспешно сел в свою машину и уехал. Сумма причиненного ущерба составила около 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества".