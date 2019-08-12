Тюмень за день: 12 августа

В ОКБ №1 с солнечными ожогами обратились 30 тюменцев
За два месяца в этом летнем сезоне в Областную клиническую больницу №1 с солнечными ожогами обратилось 30 жителей Тюмени. Один мужчина угодил в больницу с солнечным ожогом II степени, там он провел неделю. Специалисты напоминают основные правила безопасного нахождения на солнце.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Тюмени будет тепло и почти без осадков.
АрМИ-2019: в "Инженерной формуле" и на "Безопасном маршруте" лучшими стали российские военные
На военном полигоне "Андреевский" под Тюменью 10 и 11 августа прошли финальные соревнования конкурса подразделений инженерных войск в рамках Армейских международных игр.
Иностранцы облюбовали в ТюмГУ три института
В Тюменском госуниверситете с каждым годом становится больше иностанных студентов. В этом году высшее образование в вузе начнут получать граждане девятнадцати зарубежных стран.
Extreme Expo предлагает спортивно отпраздновать 75-летие Тюменской области
В День Тюменской области-2019, 16 августа, на набережной Туры в 17:00 стартует фестиваль "Экстрим ЭКСПО". Главным его отличием от предыдущих станет серию открытых мастер-классов от профессиональных спортсменов. Участвовать в гних смогут все желающие, независимо от возраста.
Тюменской паре, у которой родилась тройня, помогут с приобретением жилья
Тройное пополнение случилось в июле в семье Переладовых из Тюмени. У пары родились дочки — Александра, Виктория и Юлия.
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