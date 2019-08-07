Тюмень за день: 7 августа

Задержан тюменец, убивший мужчину в подъезде в 6-м микрорайоне

В разгар ссоры между знакомыми один из мужчин нанес другому четыре удара в грудную клетку.

Тюменцам начали рассылать налоговые уведомления

Оплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 2 декабря 2019 года.

Тюменская область в тройке самых театральных регионов

В рейтинге учитывалась статистика по Тюменскому драматическому театру, Тюменскому театру кукол, Тобольскому драматическому театру имени П.П. Ершова, Молодежному театру имени В.С. Загоруйко "Ангажемент".

В 2019 году в регионе заключат контракты на строительство десяти школ

В Тюмени будут построены 4 школы.

Тюменцы могут подать заявление в детский сад онлайн

Раньше подача электронного заявления подразумевала личное присутствие родителей в детском саду для предоставления оригиналов документов, теперь проверка сведений осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия.