Тюмень за день: 7 августа

Задержан тюменец, убивший мужчину в подъезде в 6-м микрорайоне
В разгар ссоры между знакомыми один из мужчин нанес другому четыре удара в грудную клетку.
Тюменцам начали рассылать налоговые уведомления
Оплатить имущественные налоги необходимо в срок не позднее 2 декабря 2019 года.
Тюменская область в тройке самых театральных регионов
В рейтинге учитывалась статистика по Тюменскому драматическому театру, Тюменскому театру кукол, Тобольскому драматическому театру имени П.П. Ершова, Молодежному театру имени В.С. Загоруйко "Ангажемент".
В 2019 году в регионе заключат контракты на строительство десяти школ
В Тюмени будут построены 4 школы.
Тюменцы могут подать заявление в детский сад онлайн
Раньше подача электронного заявления подразумевала личное присутствие родителей в детском саду для предоставления оригиналов документов, теперь проверка сведений осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия.
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