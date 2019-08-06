Тюмень за день: 6 августа

18:00 06 августа 2019
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В сфере ЖКХ тюменские прокуроры выявили 1685 нарушений

Возбуждено 11 уголовных дел.

В Тюмени инженера осудили за рухнувшую на автомобиль кирпичную кладку

В результате инцидента пострадала женщина.

С начала года в Тюмени родилось более 7 тысяч малышей

В июле 2019 года в областном центре родилось 1184 ребенка

В Тюмени задержаны мужчины, подозреваемые в вовлечении в проституцию

Двое тюменцев договаривались с администрацией саун и привозили девушек на выбор клиентов.

Теги: Тюмень за день
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