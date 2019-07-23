Тюменцы могут украсить открытки особыми штемпелями ко Дню города

В эту субботу, 27 июля, Тюмени исполняется 433 года. Тюменский филиал Почты России организует праздничное гашение почтовой продукции специальными переводными штемпелями "День города", "Сквозь глубину веков…" и "Посткроссинг".

Поставить оттиски памятных штемпелей на письмах и открытках можно до 29 июля в центральном отделении почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56).

"Специальные почтовые штемпели являются одним из видов календарных почтовых штемпелей. Они отличаются внешним оформлением (дополнительный текст, рисунок), целями и способами применения. Оттиски специальных почтовых штемпелей являются украшением коллекций филателистов и памятным подарком всем получателям почтовой корреспонденции", — рассказывает заместитель директора Тюменского филиала Почты России Наталья Санникова.