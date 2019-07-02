Тюмень за день: 2 июля

Фото: Ирин Алькаева

Мисс Россия -2016 набирает команду для участия в тюменском полумарафоне

Победитель конкурса "Мисс Россия 2016", чемпион Европы и серебряный призер чемпионата мира по спортивным танцам Яна Добровольская набирает команду добровольцев для участия в благотворительной акции, которая пройдет в рамках тюменского полумарафона "Стальной характер – Автоград".

Тюменцы покажут своих любимых собак и кошек на ежегодном фестивале

Фестиваль домашних животных вновь состоится в Доме культуры "Водник". Участие в этом ярком и впечатляющем мероприятии могут все желающие.

Более 30 % исследованных клещей в Тюменской области заражены боррелиозом

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет мониторинг по активности клещей и советует жителям области снятых с себя насекомых исследовать на наличие возбудителей инфекционных болезней в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в или Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии.

Надежда Коваленко: "Лето в Тобольском кремле" – знаковое событие в культурной жизни региона

Фестиваль "Лето в Тобольском Кремле" пройдет на Красной площади Тобольска 6 июля в 18:00. В этом году праздник музыкального искусства состоится в одиннадцатый раз. В преддверии фестиваля мы встретились с заместителем директора по творческой деятельности Тюменской филармонии Надеждой Коваленко и узнали, что ожидает гостей фестиваля в этом году.

Тюменский областной суд возглавил Вячеслав Антропов

Указ о назначении Вячеслава Антропова председателем Тюменского областного суда на шестилетний срок полномочий подписал президент России Владимир Путин 19 июня текущего года.