Участок улицы Ленина закроют для транспорта до середины августа

В Тюмени с 25 июня на улице Ленина начнутся работы по ремонту тепловой сети. До 15 августа 2019 года движение транспорта будет прекращено по автомобильной дороге улицы Ленина — на участке от улицы Ленина, 2 до улицы Перекопской и от улицы Перекопской до улицы Ленина, 16, а также по автомобильной дороге улицы Красина — на участке от улицы Ленина до улицы Республики.

Движение транспортных средств будет организовано в двустороннем режиме по улице Республики от улицы Ленина до улицы Семакова и по улице Перекопской от улицы Республики до улицы Ленина.

С 19 по 22 июля 2019 года также будет прекращено движение транспортных средств по автомобильной дороге улице Ленина на перекрестке с улицей Перекопской.

Пути объезда: улица Республики, улица Чернышевского.