Тюмень за день: 20 июня

Фото: Вита Шамова

В Тюменской области уже 43 стобалльника на ЕГЭ

Накануне стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку. Десять выпускников региона набрали на этом обязательном экзамене высший балл.

В Тюмени стартует молодежный форум "Утро"

Официальное открытие форума "Утро" пройдет 20 июня в Тюмени. До 25 июня на территории Тюменского президенсткого кадетского училища пройдет региональная смена, до 30 июня пройдет федеральный этап.

Тюменское отделение "Двуглавого Орла" провело для активных школьников турнир по боулингу

Турнир по боулингу среди школьников состоялся в Тюмени. В состязании приняли участие около 50 детей и подростков с активной социальной жизненной позицией. Организатором мероприятия выступило тюменское региональное отделение общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел", тем самым поддержав добрые начинания юных тюменцев и поощрив ребят за неравнодушие и трудолюбие, сообщили в пресс-службе организации.

Тюменцев предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях

В пятницу в городе облачно, с прояснениями, ночью небольшой дождь, ветер южный, 6–11 м/с, температура +12...+14ºС, днем дождь, гроза, ветер юго-западный, 8–13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с, температура +20...+22ºС.

Тюменцев приглашают на первый региональный урбанистический форум

Первый региональный урбанистический форум, посвященный созданию комфортной городской среды и комплексному благоустройства территорий, состоится в Тюмени 24 и 25 июня. Мероприятие будет открытым: тюменцы могут принять участие в обзорной экскурсии по городу и послушать выступления ведущих экспертов в области архитектуры и урбанистики.

Два масштабных фестиваля Тюменской области пройдут в первые выходные июля

6 июля у любителей классической музыки появится возможность посетить "Лето в Тобольском кремле", а ценители масштабных зрелищ 6 и 7 июля смогут прикоснуться к истории на фестивале исторической реконструкции "Абалакское поле".