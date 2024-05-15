Губернатор Артюхов рассказал Новаку о социально-экономическом развитии Ямала

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак провели рабочую встречу в Москве, на ней речь шла о развитии региона и подготовке к юбилею Нового Уренгоя, которую курирует вице-премьер по поручению президента, сообщает пресс-служба губернатора.

Александр Новак переназначен на пост вице-премьера с дополнительными полномочиями по кураторству экономического блока. В связи с этим Артюхов доложил Новаку, что Ямал динамично развивается, объем промышленного производства относительно допандемийного периода увеличился на 71%. Нефтегазовый сектор сохранил стабильность. Округ занимает лидирующие строчки всероссийских рейтингов по валовому региональному продукту, объему промышленного производства на душу населения, которые в 10 раз превышают среднероссийские, и другим показателям, что свидетельствует об устойчивом развитии экономики и напрямую влияет на качество жизни северян, развитие инфраструктуры. Ямал остается одним из наиболее благополучных регионов в стране: уровень безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума самые низкие в стране. Высокой остается рождаемость: Ямал входит в топ-5 регионов по этому показателю.

Что касается подготовки к празднованию 50-летия газовой столицы, то она идет активно. Руководители крупнейших нефтегазовых компаний страны лично вовлечены в этот процесс. В Новом Уренгое появятся пешеходная галерея-променад, культурный центр, мини-футбольная арена, детская школа искусств. Готовятся к вводу хирургический и радиотерапевтический корпуса городской больницы. Развивается рынок арендного жилья для востребованных специалистов. Открыты две новые школы, построен самый большой в Арктике аэропорт.