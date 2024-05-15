Тобольский аэропорт за майские праздники принял на 44% пассажиров больше, чем в 2023 году

Более 2,7 тысяч пассажиров обслужил аэропорт Ремезов за праздничные дни с 27 апреля по 12 мая. Пассажиропоток вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба аэропорта.
Самыми популярными направлениями стали Омск, Москва и Новосибирск. В пятерку востребованных направлений также вошли Екатеринбург и Казань.
Сейчас полеты из аэропорта Ремезов выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Маршрутная сеть насчитывает 10 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сургут, Новосибирск, Омск, Самара, Новый Уренгой и Нижнекамск.
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