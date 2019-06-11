Тюмень за день: 11 июня

Фото Ирины Алькаевой

В тюменском перинатальном центре начали выдавать свидетельства о рождении

С 10 июня в ГБУЗ ТО "Перинатальный центр" загсом организована государственная регистрация рождения. К концу дня там было зарегистрировано 15 рождений.

Тюмень снова в лидерах по инвестиционному климату

В 2018 году Тюменская область в Национальном рейтинге инвестклимата среди субъектов РФ заняла первое место, в 2019-м, пропустив вперед Москву и Татарстан, заняла третью строчку. Нужно ли отставание от Москвы на один балл расценивать как снижение темпов?

Газпром нефть и Санкт-Петербургский политехнический университет стали партнерами Тюменского НОЦа

В рамках ПМЭФ-2019 Тюменская область подписала ряд соглашений о сотрудничестве в по созданию регионального Научно-образовательного центра. Партнерами областного правительства и Тюменского госуниверситета в этом проекте стали компания "Газпром нефть" и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Воспитанники тюменской колонии получили волонтерские книжки

В ряды волонтеров вступили пять воспитанников Тюменской воспитательной колонии. Заместитель директора Областного центра профилактики и реабилитации Алла Ромашко вручила им волонтерские книжки.

В Тюмени запущена бесплатная сеть Wi-Fi с информацией о городских мероприятиях

Оператор связи "Русская компания" и популярный информационный проект "Афиша Тюмень" запускают новый проект RK-Afisha-Wi-Fi, на портале которого можно будет даже без подключения к сети интернет получить полезную информацию о новостях и мероприятиях города.