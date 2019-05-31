На улице Холодильной ограничат стоянку машин

14:00 31 мая 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Ограничения на остановку и стоянку транспорта вводятся на улице Холодильной в Тюмени. Ограничение будет действовать с 20 июня на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ — за исключением парковок, обозначенных дорожными знаками.

Места, запрещающие остановку и стоянку транспорта, будут обозначены дополнительными дорожными знаками.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это предпринимается для упорядочения парковки транспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Теги: движение , парковки
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2019