На улице Холодильной ограничат стоянку машин

Ограничения на остановку и стоянку транспорта вводятся на улице Холодильной в Тюмени. Ограничение будет действовать с 20 июня на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ — за исключением парковок, обозначенных дорожными знаками.

Места, запрещающие остановку и стоянку транспорта, будут обозначены дополнительными дорожными знаками.

Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это предпринимается для упорядочения парковки транспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения.