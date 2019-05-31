На улице Холодильной ограничат стоянку машин

Ограничения на остановку и стоянку транспорта вводятся на улице Холодильной в Тюмени. Ограничение будет действовать с 20 июня на участке от пересечения с улицей Малыгина до пересечения с улицей 50 лет ВЛКСМ — за исключением парковок, обозначенных дорожными знаками.
Места, запрещающие остановку и стоянку транспорта, будут обозначены дополнительными дорожными знаками.
Как сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени, это предпринимается для упорядочения парковки транспорта и повышения уровня безопасности дорожного движения.
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