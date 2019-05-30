У маршрута №44 добавится остановка

10:03 30 мая 2019
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В Тюмени в схему движения маршрута №44 "ул. Возрождения — кафе Ивушка" включат остановочный пункт "Микрорайон  Ямальский", расположенный  на улице Николая Ростовцева, в районе д.156 к. 1 по улице Широтной.

Как сообщает Тюменьгортранс, обновленная схема движения начнет действовать с 1 июня.

Расписание общественного транспорта можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт , Тюменьгортранс
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