У маршрута №44 добавится остановка

В Тюмени в схему движения маршрута №44 "ул. Возрождения — кафе Ивушка" включат остановочный пункт "Микрорайон Ямальский", расположенный на улице Николая Ростовцева, в районе д.156 к. 1 по улице Широтной.

Как сообщает Тюменьгортранс, обновленная схема движения начнет действовать с 1 июня.

Расписание общественного транспорта можно узнать на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.