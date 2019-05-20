Тюмень за день: 20 мая

В Тюмени на неделю обещают частые дожди

По прогнозу синоптиков, на этой неделе в областном центре дожди будут идти едва ли не ежедневно. В самый теплый день максимальная температура воздуха составит +14ºC.

На центральной улице Тюмени высадили 45 тополей

Саженцы высотой в три метра посадили на прилегающей территории к дому № 211 по улице Республики. В прошлом году на этом месте произошла самовольная вырубка деревьев и по факту было заведено уголовное дело.

Благоустройство дворов в Тюмени начнется 10 июля

Реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2019 году обсудили в администрации Тюмени. Как сообщил заместитель главы города Максим Афанасьев, работы во дворах начнутся 10 июля и продолжатся до 30 октября.

Тюменская область получит грант на проведение Всероссийского олимпийского дня

Региональная общественная организация "Олимпийский совет Тюменской области" стала победителем конкурсного отбора проектов по организации и проведению всероссийского физкультурного мероприятия "XXX Всероссийский олимпийский день", сообщили в пресс-службе организации.

В Тюмени открылась бесплатная выставка иконописи и меднолитой пластики

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова стартовал выставочный проект "Зримый образ православного праздника". Посетить выставку тюменцы могут до 8 сентября. Вход свободный, сообщили в пресс-службе ТМПО.