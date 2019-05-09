На двух тюменских перекрестках запретят левые повороты

Изменения в организации дорожного движения с 10 мая начнут действовать на перекрестках улиц Профсоюзной — Советской и Щербакова — Мелиораторов

На перекрестке улиц Профсоюзной — Советской будет запрещен левый поворот при движении по улице Профсоюзной в сторону улицы Республики.

На перекрестке улиц Щербакова — Мелиораторов будет запрещен левый поворот при движении по улице Щербакова в сторону города.

"Решение было принято в целях повышения безопасности дорожного движения и снижения тяжести последствий при дорожно-транспортных происшествиях. В 2018 году на указанных перекрестках совершено 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых получили травмы различной степени тяжести 24 человека", — сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.