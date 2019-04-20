Тюмень за день: 19 апреля

Фото Ирины Алькаевой

В Тюмени назвали Человека года - 2018

Тюмень - лучший город земли с большим экономическим потенциалом, и живут в нем позитивные, активные, очень целеустремленные и ответственные люди. Эта мысль отражалась во многих речах, звучавших со сцены ДК "Нефтяник" 18 апреля на церемонии вручения Премии tmn "Человек года-2018".

Мобильный обзор: как фильм "Тобол" вдохновил туристов

С начала весны духовную столицу Сибири – Тобольск посетили жители 74 регионов России. Их число сравнимо с половиной населения города. Аналитики МегаФона зафиксировали здесь в 2 раза больше туристов с сим-картами оператора, чем годом ранее. Чаще всего в Тобольск ехали из Башкортостана, Нижегородской, Московской, Омской и Самарской областей.

Билеты на Ледовое шоу Ильи Авербуха в подарок от проекта "Афиша Тюмень"

Афиша Тюмень | КтоКуда72 разыгрывает билеты на Ледовое шоу Ильи Авербуха “15 лет успеха”. Шанс побывать на красочном ледовом представлении имеет каждый, кто примет участие в конкурсе. Победители розыгрыша получат пригласительные на две персоны. Ледовое шоу Ильи Авербуха “15 лет успеха” состоится во Дворце спорта 28 апреля в 18:00.

В Тюменской области установлен пожароопасный сезон

С 19 апреля пожароопасный сезон в лесах устанавливается на территории 19 муниципальных районов Тюменской области. Соответствующее постановление подписали накануне в региональном правительстве.

Ландшафтные дизайнеры открыли в Тюмени зеленый сезон

Садовый центр "Астра" в садовой школе "Ива Парк" впервые провел открытие Зеленого сезона-2019. Участниками мероприятия стали около сотни представителей компаний Тюмени, Екатеринбурга, Омска, Кургана, Челябинска, Тобольска. На встрече они обсудили современные подходы и технологи озеленения общественных и частных пространств.

Куда сходить в Тюмени с детьми 20–21 апреля?

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет вашему вниманию Топ мероприятий на эти выходные для всей семьи.