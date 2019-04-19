У маршрутов № 53 и 88 добавятся остановки

В Тюмени в схемы движения маршрутов №53 "мкр. Тюменский — ЖК Звездный городок", №88 "ЖК Звездный городок — ул. Д.Менделеева" включаются остановки "ул.Сиреневая" в прямом и обратном направлениях, расположенные в районе дома №79 на ул. Тимофея Чаркова. Как сообщили в Тюменьгортрансе, ходить по обновленному маршруту автобусы будут с 27 апреля.

Расписание общественного транспорта можно уточнить на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.