В Тюмени у маршрута №71 добавятся остановки

12:23 17 апреля 2019
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В областном центре автобус №71 "ул. Черемуховая — ул. Московская" меняет схему движения. В маршрут включаются остановочные пункты "д. Дербыши" (по направлению из города) и "ул. Плодовая (п. Московский)".

Как сообщили в Тюменьгортрансе, обновленная схема движения начнет действовать с 27 апреля.

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.

Теги: автобус , общественный транспорт , остановки
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