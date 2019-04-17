В Тюмени у маршрута №71 добавятся остановки

В областном центре автобус №71 "ул. Черемуховая — ул. Московская" меняет схему движения. В маршрут включаются остановочные пункты "д. Дербыши" (по направлению из города) и "ул. Плодовая (п. Московский)".
Как сообщили в Тюменьгортрансе, обновленная схема движения начнет действовать с 27 апреля.
Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", а также по бесплатному номеру телефона справочной службы 8-800-250-0722.
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