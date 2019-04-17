У автобуса №80 изменится схема движения

09:30 17 апреля 2019
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В Тюмени с 27 апреля начнет действовать обновленная схема движения маршрута №80 "мкр. Лесной — ул. Центральная (д. Падерина)".

Из схемы исключается остановочный пункт "поворот на п.Московский" (по направлению из города), в ней появятся остановочный пункт "д. Падерина" (в прямом направлении), расположенный в районе пересечения улиц Центральная и Озерная и "ул. Плодовая (п. Московский)".

Расписание автобуса доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт" и по бесплатному номеру телефона справочной службы Тюменьгортранса 8-800-250-0722.

Теги: общественный транспорт
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