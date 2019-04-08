В Тюмени на неделе до +19ºC и снег

Существенный перепад температур обещают синоптики на этой неделе. Погода кардинально изменится к выходным.

Сегодня, 8 апреля, в Тюмени днем до +14ºC и ясно, к вечеру до +9ºC, пасмурно, возможен небольшой дождь. Во вторник, 9 апреля, в городе днем воздух прогреется до +11ºC, к вечеру +6ºC, осадков не предвидится. Аналогичный прогноз и на среду, 10 апреля.

В четверг в Тюмени днем до +16ºC, в пятницу, 12 апреля, воздух прогреется до +19ºC, к вечеру небольшой дождь.

Куда прохладнее будет на выходных. В субботу, 13 апреля, в течение дня +5ºC...+7ºC и дождь. В воскресенье днем всего +1ºC и снег, ночью минусовая температура.