Школьников из Тюмени, поехавших в Москву без ведома родителей, сняли с поезда

На днях в полицию обратились родители тюменского школьника, который на поезде поехал в Москву, не предупредив их заранее о своей поездке.

Сотрудники транспортной полиции установили, что 15-летний школьник из Тюмени едет в пассажирском поезде "Новый-Уренгой — Москва" вместе с 13-летней девушкой.

"По прибытии поезда на станцию Талица школьникам было отказано в дальнейшем проезде. Проверка показала, что ученик девятого класса и семиклассница одной из тюменских школ приобрели электронные билеты на поезд до Москвы. О том, что они отправились в путешествие, юноша сообщил родителям не заранее, а уже находясь в поезде", — рассказали в пресс-службе тюменской транспортной полиции.

С подростками провели профилактическую беседу и передали их родителям.