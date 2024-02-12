Тюменская полиция выяснила, кто избивал прохожих в Тюмени

В Тюмени сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нападавших на молодых людей, двое из них учатся в той же школе, что и один из потерпевших.

Ранее сообщалось, что полиция, СК и прокуратура по информации из интернета и СМИ о том, что группа молодых ребят избивает подростков в Тюмени, организовали проверки.

"Полицейскими установлены личности нападавших. Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, отметив, что инциденты произошли несколько недель назад.

В тюменской полиции уточнили, что установили личности трех нападавших.