Тюменская полиция выяснила, кто избивал прохожих в Тюмени

13:38 12 февраля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени сотрудники полиции установили личности злоумышленников, нападавших на молодых людей, двое из них учатся в той же школе, что и один из потерпевших.

Ранее сообщалось, что полиция, СК и прокуратура по информации из интернета и СМИ о том, что группа молодых ребят избивает подростков в Тюмени, организовали  проверки.

"Полицейскими установлены личности нападавших. Ими оказались местные жители, двое из которых учатся в той же школе, что и один из потерпевших. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, роль каждого участника и причины конфликтов. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале, отметив, что инциденты произошли несколько недель назад.

В тюменской полиции уточнили, что установили личности трех нападавших. 

Теги: драка , подростки , полиция , СКР
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2024